МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Китайский юань укрепился в четверг, после того как накануне ФРС просигнализировала о вероятности менее агрессивного повышения ставок, чем ожидали рынки. Эти сигналы поддержали не только юань, но и другие азиатские валюты. В России предсказали увеличение доли юаня в ФНБ

В среду ФРС подняла ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,75%-5,00%.

После этого доходность казначейских облигаций со всеми сроками погашения снизилась, что оказало давление на доллар США и поддержало азиатские валюты, включая юань. В начале сессии четверга пара доллар/юань опускалась до минимума с середины февраля 6,8340.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в среду, что нестабильность банковской системы создает риск кризиса кредитования с "существенными" последствиями для экономики. Вместе с тем некоторые руководители центрального банка ожидают, что к концу года ставка будет повышена еще раз на такую же величину.

"ФРС подтвердила, что повышение ставок приближается к завершению" на фоне стресса в банковской системе, сказал аналитик OCBC Bank Кристофер Вон. Названа валюта, которая может стать для Евразии "новым долларом"

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,8522, а на момент написания статьи торговалась по 6,8498. Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,8709 против 6,8715 в среду.

Индекс доллар снизился до минимума почти за семь недель 102,257 от уровня закрытия предыдущей сессии 102,346.

Рост юаня сдерживают сомнения в способности Китая сохранить импульс восстановления экономики, который продемонстрировали вышедшие ранее данные.

Проблемная компания рынка недвижимости China Evergrande пытается реструктурировать долг в размере 22,7 млрд долларов США. Если ей удастся, то это восстановит доверие инвесторов и улучшит перспективы китайской экономики.

В то же время принадлежащий Evergrande производитель автомобилей на новых источниках энергии объявил о вероятности остановки производства в результате отсутствия финансирования.

"Это подтверждает, что процесс восстановления в стране пока идет медленно и очень далек от бума", — сказал Вон.

Пара доллар США/оффшорный юань немного снизилась и торговалась по 6,8484.