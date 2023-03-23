МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже растет к доллару и немного снижается против евро и юаня, отыгрывая в том числе решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить учетную ставку на 0,25 процентного пункта, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. В Госдуме анонсировали принятие закона о цифровом рубле

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.02 мск снижается на 58 копеек, до 76,48 рубля, евро — увеличивается на 14 копеек, до 83,34 рубля, юаня – растёт на 1 копейку, до 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи.

В среду ФРС ожидаемо повысила ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых. По данным CME Group, 63,9% аналитиков прогнозируют сохранение этого уровня по итогам следующего заседания Федрезерва в мае, что может прервать цикл повышений, начавшийся год назад.

"Поддержку национальной валюте оказывают восстанавливающиеся нефтяные котировки, а также переоценка (в сторону понижения) доллара на глобальных рынках", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка. Стоимость нефти к 11.58 мск снижается на 0,3%, до 76,5 доллара за баррель сорта Brent после падения в четверг ниже 76 долларов. Курс евро на форексе растет на 0,4%, до 1,0898 доллара, и находится около максимумов с начала февраля.

"Инвесторы восприняли решение Федрезерва как отступление в борьбе с инфляцией, доллар подешевел, а нефть подросла в цене", — в свою очередь отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Мы продолжаем считать актуальным возвращение курса доллара в диапазон 74-76 рублей. Дополнительную поддержку рублю окажут продажа экспортерами валюты в рамках налоговых выплат", — прогнозирует Жильников.

Моральную поддержку рублю будет оказывать приближение пика налогового периода марта, также считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако особых надежд на этот фактор возлагать не стоит. Похоже, что крупные экспортеры в последние месяцы стали более плавно продавать экспортную выручку, не откладывая процесс на канун уплаты налогов", — заключает он.