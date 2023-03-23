МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в четверг днем растет к доллару перед решением Банка Англии по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи опускаются перед решением Банка Англии по ставке

По состоянию на 12.46 мск курс фунта рос до 1,2317 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2264 доллара.

В то же время курс евро к доллару рос до 1,0887 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0855 доллара. Курс доллара к иене опускался до 131,27 иены со 131,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 102,27 пункта.

В четверг вечером Федеральная резервная система США повысила учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.

Теперь инвесторы ждут решения Банка Англии по монетарной политике. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку также на 25 базисных пунктов — до 4,25%.