МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в четверг днем растет к доллару перед решением Банка Англии по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.46 мск курс фунта рос до 1,2317 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2264 доллара.
В то же время курс евро к доллару рос до 1,0887 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0855 доллара. Курс доллара к иене опускался до 131,27 иены со 131,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 102,27 пункта.
В четверг вечером Федеральная резервная система США повысила учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.
Теперь инвесторы ждут решения Банка Англии по монетарной политике. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку также на 25 базисных пунктов — до 4,25%.
https://1prime.ru/Forex/20230323/840174233.html
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