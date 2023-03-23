МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Доля юаня в международных расчетах по итогам февраля составила 2,19%, достигнув тем самым максимального значения с ноября прошлого года, свидетельствуют данные межбанковской системы SWIFT, которые проанализировало РИА Новости. В России предсказали увеличение доли юаня в ФНБ

По сравнению с первым месяцем года доля китайской валюты выросла на 0,28 процентного пункта.

Положительную динамику по сравнению с январем продемонстрировал и доллар, при этом сохранив лидерство среди наиболее востребованных расчетных валют. Его доля за месяц прибавила заметные 0,98 процентного пункта, увеличившись до 41,1% и вернувшись тем самым до своих значений мая-июля прошлого года.

А вот европейская валюта за месяц потеряла 1,45 процентного пункта, опустившись до 36,43%.