Доля юаня в международных расчетах достигла максимума с ноября
SWIFT: доля юаня в международных расчетах достигла максимальных с ноября 2,19 процента
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Доля юаня в международных расчетах по итогам февраля составила 2,19%, достигнув тем самым максимального значения с ноября прошлого года, свидетельствуют данные межбанковской системы SWIFT, которые проанализировало РИА Новости.
По сравнению с первым месяцем года доля китайской валюты выросла на 0,28 процентного пункта.
Положительную динамику по сравнению с январем продемонстрировал и доллар, при этом сохранив лидерство среди наиболее востребованных расчетных валют. Его доля за месяц прибавила заметные 0,98 процентного пункта, увеличившись до 41,1% и вернувшись тем самым до своих значений мая-июля прошлого года.
А вот европейская валюта за месяц потеряла 1,45 процентного пункта, опустившись до 36,43%.
https://1prime.ru/Forex/20230323/840174508.html
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