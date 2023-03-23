МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост к доллару: американская валюта уже падала ниже 76 рублей – впервые с 16 марта, следует из данных Московской биржи. Рубль также вышел в плюс к юаню и евро. Мишустин дал прогноз по дефициту бюджета России

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.29 мск падал на 1,08 рубля — до 75,98 рубля, евро — на 57 копеек, до 82,63 рубля, юань — на 8 копеек, до 11,11 рубля.

Евро в четверг максимально дорожал до 83,89 рубля, юань – до 11,25 рубля.