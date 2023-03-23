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2023
https://1prime.ru/Forex/20230323/840176251.html
Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые за неделю
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Рубль усиливает рост к доллару: американская валюта уже падала ниже 76 рублей – впервые с 16 марта, следует из данных Московской биржи. Рубль также вышел в плюс к юаню и евро... ПРАЙМ, 23.03.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост к доллару: американская валюта уже падала ниже 76 рублей – впервые с 16 марта, следует из данных Московской биржи. Рубль также вышел в плюс к юаню и евро.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.29 мск падал на 1,08 рубля — до 75,98 рубля, евро — на 57 копеек, до 82,63 рубля, юань — на 8 копеек, до 11,11 рубля.
Евро в четверг максимально дорожал до 83,89 рубля, юань – до 11,25 рубля.