МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост к доллару: американская валюта уже падала ниже 76 рублей – впервые с 16 марта, следует из данных Московской биржи. Рубль также вышел в плюс к юаню и евро.

Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание по подготовке отчета правительства РФ перед Госдумой РФ

Мишустин дал прогноз по дефициту бюджета России

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.29 мск падал на 1,08 рубля — до 75,98 рубля, евро — на 57 копеек, до 82,63 рубля, юань — на 8 копеек, до 11,11 рубля.

Евро в четверг максимально дорожал до 83,89 рубля, юань – до 11,25 рубля.