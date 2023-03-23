Рубль уверенно растет на фоне роста продаж валюты по высоким курсам
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем уверено растет против основных торгуемых на Московской бирже валют на фоне высоких объемов продаж инвалюты по близким к максимальным за 11 месяцев курсам, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.26 мск падал на 1,16 рубля, до 75,9 рубля, юаня — на 8 копеек, до 11,11 рубля, евро — на 55 копеек, до 82,65 рубля.
Объем торгов юанями составлял близкие к рекордным 125,5 миллиарда рублей против 48,8 миллиарда по евро и 79,4 миллиарда по доллару.
Доллар падал на 1,5%, юань — на 0,7%, евро — на 0,6%.
Рублевая цена нефти составила около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.
РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ
Российская валюта в четверг днем уверенно растет к доллару и немного в меньшей степени – к евро и юаню, отыгрывая курсовую динамику форекса.
В среду Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых. По данным CME Group, 63,9% аналитиков прогнозируют сохранение этого уровня по итогам следующего заседания Федрезерва в мае, что может прервать цикл повышений.
В итоге доллар попал под давление, и это могло дать импульс к фиксации прибыли от его роста в предыдущие дни портив рубля, тем более, что усилить продажи валюты в рамках этого могли экспортеры, конвертирующие валюту для налоговых платежей марта. Они выросли к февралю, говорили РИА Новости эксперты, почти на 70%, до 3,6 триллиона рублей. При этом С 13 марта доллар на начало недели вырос на 2,25 рубля, после чего стабилизировался.
"Инвесторы в целом негативно оценили итоги заседания ФРС и последующую пресс-конференцию его главы. Подход к монетарной политике остался достаточно жестким, прогнозы ключевых экономических показателей были неблагоприятными. К тому же американские власти не оправдали оптимистичных ожиданий относительно защиты всех вкладов населения в банках, многие из которых находятся под угрозой усилившихся недавно в секторе кризисных явлений", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на этом фоне стабилизировался около минимума с начала февраля —102,4 пункта.
Стоимость нефти поднималась на 0,4% до 77 долларов за баррель сорта Brent. При этом в первой половине дня она падала ниже 76 долларов. Давление исходило от оценок минэнерго США, зафиксировавшего рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,1 миллиона баррелей вопреки ожиданиям аналитиков снижения на 1,6 миллиона.
ПРОГНОЗЫ
Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 75,5–79,7 рубля, 82–84 рубля и 11–11,3 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
На рубль в среднесрочном плане будут давить следующие факторы, рассчитывает Юлия Мельникова из УК "Альфа-капитал".
"Для начала, это сокращение профицита торгового баланса РФ. Добавляют негатива нефтяные котировки, упавшие с 85 до 76 долларов за баррель сорта Brent. Снижение цен на сырье – отражение рисков сокращения глобальной экономики и проблем банковской системы США. Полагаем, что вышеперечисленные факторы могут способствовать ослаблению российской валюты", — добавляет она.
https://1prime.ru/Forex/20230323/840178299.html