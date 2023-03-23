МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем уверено растет против основных торгуемых на Московской бирже валют на фоне высоких объемов продаж инвалюты по близким к максимальным за 11 месяцев курсам, следует из данных торгов. Ставка по вкладам крупных банков России осталась на уровне 7,68 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.26 мск падал на 1,16 рубля, до 75,9 рубля, юаня — на 8 копеек, до 11,11 рубля, евро — на 55 копеек, до 82,65 рубля.

Объем торгов юанями составлял близкие к рекордным 125,5 миллиарда рублей против 48,8 миллиарда по евро и 79,4 миллиарда по доллару.

Доллар падал на 1,5%, юань — на 0,7%, евро — на 0,6%.

Рублевая цена нефти составила около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в четверг днем уверенно растет к доллару и немного в меньшей степени – к евро и юаню, отыгрывая курсовую динамику форекса.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых. По данным CME Group, 63,9% аналитиков прогнозируют сохранение этого уровня по итогам следующего заседания Федрезерва в мае, что может прервать цикл повышений.

В итоге доллар попал под давление, и это могло дать импульс к фиксации прибыли от его роста в предыдущие дни портив рубля, тем более, что усилить продажи валюты в рамках этого могли экспортеры, конвертирующие валюту для налоговых платежей марта. Они выросли к февралю, говорили РИА Новости эксперты, почти на 70%, до 3,6 триллиона рублей. При этом С 13 марта доллар на начало недели вырос на 2,25 рубля, после чего стабилизировался.

"Инвесторы в целом негативно оценили итоги заседания ФРС и последующую пресс-конференцию его главы. Подход к монетарной политике остался достаточно жестким, прогнозы ключевых экономических показателей были неблагоприятными. К тому же американские власти не оправдали оптимистичных ожиданий относительно защиты всех вкладов населения в банках, многие из которых находятся под угрозой усилившихся недавно в секторе кризисных явлений", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на этом фоне стабилизировался около минимума с начала февраля —102,4 пункта.

Стоимость нефти поднималась на 0,4% до 77 долларов за баррель сорта Brent. При этом в первой половине дня она падала ниже 76 долларов. Давление исходило от оценок минэнерго США, зафиксировавшего рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,1 миллиона баррелей вопреки ожиданиям аналитиков снижения на 1,6 миллиона.

ПРОГНОЗЫ

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 75,5–79,7 рубля, 82–84 рубля и 11–11,3 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

На рубль в среднесрочном плане будут давить следующие факторы, рассчитывает Юлия Мельникова из УК "Альфа-капитал".

"Для начала, это сокращение профицита торгового баланса РФ. Добавляют негатива нефтяные котировки, упавшие с 85 до 76 долларов за баррель сорта Brent. Снижение цен на сырье – отражение рисков сокращения глобальной экономики и проблем банковской системы США. Полагаем, что вышеперечисленные факторы могут способствовать ослаблению российской валюты", — добавляет она.