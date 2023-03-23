ДОХА, 23 мар — ПРАЙМ. Центральный банк ОАЭ приступил к внедрению цифровой национальной валюты Digital Dirham в рамках стратегии по подготовке инфраструктуры страны к новому финансовому будущему, говорится в выпущенном в четверг сообщении регулятора. В Госдуме анонсировали принятие закона о цифровом рубле

Согласно заявлению центробанка, которое цитирует эмиратская газета The National, регулятор "подписал соглашение с компанией G42 Cloud из Абу-Даби и поставщиком цифровых финансовых услуг R3, которые начнут создавать инфраструктуру и технологии для внедрения цифровой валюты центрального банка (CBDC)".

"Digital Dirham направлен на устранение так называемых "болевых точек" внутренних и международных платежей, расширение доступа к финансовым услугам и переход к безналичному обществу, а также дальнейшее укрепление платежной инфраструктуры ОАЭ за счет предоставления дополнительных каналов", — говорится в сообщении.

Стратегия трансформации финансовой инфраструктуры, запущенная регулятором в феврале, "укрепит позиции ОАЭ в качестве ведущего мирового финансового центра", приводит издание слова главы центробанка Халеда Баламы.

"CBDC — это безрисковая форма цифровых денег, выпущенная и гарантированная центральным банком, которая служит безопасной, рентабельной и эффективной формой платежа и средством сбережения", — отметили в центробанке ОАЭ.

CBDC — это цифровая форма государственной валюты. Она аналогична криптовалютам, за исключением того, что ее стоимость фиксируется монетарными властями и равна фиатной валюте страны. Ожидается, что CBDC обеспечит подобие "золотой середины" для крайне волатильного рынка криптовалют. Цифровые валюты снижают риски, связанные с использованием криптовалюты, и представляют собой стабильное средство для обмена цифровыми активами.