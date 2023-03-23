МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в четверг вечером ускорил темпы роста к доллару после публикации итогов заседания центробанка Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск курс фунта увеличивается до 1,2318 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2264 доллара. До выхода релиза британского центробанка (в 15.00 мск) фунт находился на уровне 1,23 доллара, затем ускорил рост и максимально поднимался до 1,2337 доллара.

Курс евро к доллару в то же время увеличивается до 1,0894 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0855 доллара, курс доллара к иене опускается до 131,16 иены со 131,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 102,28 пункта.

Банк Англии (британский ЦБ) по итогам мартовского заседания ожидаемо повысил учётную ставку до 4,25% с 4%. Регулятор также заявил, что готов повысить ее еще больше в случае роста инфляционного давления.

Валютные инвесторы также продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованные в среду. Регулятор также ожидаемо повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых. А в рамках пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что на заседании обсуждалась возможность приостановки цикла повышений.