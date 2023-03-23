МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга укрепился по отношению к доллару, юаню и евро на фоне приближающегося пика налогового периода, а также растущих цен на нефть, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Бюджет, глобальные вопросы и ЕГЭ: о чем рассказал Мишустин

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,06 рубля, до 76 рублей ровно, юаня – на 8 копеек, до 11,11 рубля, евро – на 56 копеек, до 82,65 рубля.

Объем торгов юанем составил 139,74 миллиарда рублей против 90,63 миллиарда по доллару и 55,16 миллиарда по евро.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 19.32 мск дорожал на 0,08% — до 76,75 доллара за баррель. При этом в начале недели Brent в ходе торгов опускался ниже 71 доллара за баррель впервые с декабря 2021 года.

Рублевая цена нефти составляет около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь, определяет параметры покупки или продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ЖДЕТ ПИКА НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

"Рубль восстанавливает позиции по мере приближения 28 марта – единого дня уплаты основных налогов, которые мы оцениваем в 2,9 триллиона рублей. Эта сумма почти на треть выше размера налоговых выплат в феврале и способна продолжить поддерживать рубль", — говорит начальник аналитического управления Банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Среди других причин сегодняшнего роста рубля эксперт также выделил глобальное ослабление доллара по итогам заседания Федеральной резервной системы США. Так, по состоянию на 19.32 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 102,14 пункта. Евстифеев также отметил, что рост цен на нефть является фактором поддержки для отечественной валюты.

Аналогичной позиции о причинах укрепления рубля придерживается и инвестиционный стратег "БКС Мир Инвестиций" Александр Бахтин. "В четверг рубль перешел в наступление на доллар, валютная пара периодически отступала под отметку 76 рублей. Российская валюта пользуется поддержкой ряда факторов – восстановлением цен на нефть, приближением пика налогового периода, а также слабостью самого доллара после вчерашнего решения ФРС", — отметил он.

ПРОГНОЗЫ

"Краткосрочная перспектива рубля выглядит нейтрально, налоговый период еще может продолжить оказывать поддержку в ближайшие пару торговых сессий, что, вероятно, позволит рублю задержаться в диапазоне 75-76 рублей за доллар", — оценивает Евстифеев.

Бахтин также не исключает краткосрочного продолжения укрепления рубля и его перехода в район 75-76 рублей за доллар и попыток закрепиться в нем.