МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. США фиксируют за Россией и Китаем попытки совместно создать альтернативу использованию долларов в расчетах, однако считают, что добиться этой цели будет "чрезвычайно сложно", заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен. Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 76 рублей

"Безусловно, я хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать другую систему, не предполагающую использования доллара. Но сделать это чрезвычайно сложно", — сказала Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей США.

Американский министр выразила уверенность, что доллар еще долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, "несмотря на различные усилия по созданию систем, призванных обойти его использование".