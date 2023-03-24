МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара, но прибавляет к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 76,16 рубля, европейской – теряет до 82,33 рубля, китайской — до 11,09 рубля, Рубль уверенно растет на фоне роста продаж валюты

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск повышается на 16 копеек, до 76,16 рубля, евро — снижается на 31 копейку, до 82,33 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,09 рубля.