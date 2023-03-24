Курс рубля снижается к доллару, но прибавляет к юаню и евро
Курс рубля снижается к доллару до 76,16, но прибавляет к юаню до 11,09 и к евро до 82,33
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара, но прибавляет к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 76,16 рубля, европейской – теряет до 82,33 рубля, китайской — до 11,09 рубля,
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск повышается на 16 копеек, до 76,16 рубля, евро — снижается на 31 копейку, до 82,33 рубля, юаня — на 1 копейку, до 11,09 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230324/840182949.html
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