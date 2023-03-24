МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу утром стабильна к евро и опускается к иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы монетарной политики, обращая внимание и на внутреннюю макростатистику. Парад планет: в США сошелся "пасьянс финансового апокалипсиса"

По состоянию на 9.04 мск курс евро к доллару растет до 1,0834 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,083 доллара. Курс доллара к иене опускается до 130,12 иены со 130,81 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 102,52 пункта.

Трейдеры проявляют осторожность после того, как ряд центробанков на текущей неделе повысили ставки, при этом рынки оценивают сроки завершения цикла ужесточения. Федеральная резервная система (ФРС) США увеличила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, отметив, что не ожидает понижения в текущем году. При этом, по данным CME Group, 66% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки ФРС по итогам майского заседания.

Банк Англии в четверг повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% с 4%, а также заявил о готовности повысить ее еще больше в случае роста инфляционного давления. Днем ранее также повысили свои ставки центробанки Швейцарии (на 50 базисных пунктов, до 1,5%) и Норвегии (на 25 базисных пунктов, до 3%).

Рынки ждут также статистику по деловой активности в еврозоне. Аналитики полагают, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны в марте, по предварительной оценке, снизится до 51,9 пункта против 52 пунктов в феврале.

Инвесторы оценивают и статистику из Японии. Так, потребительские цены в стране выросли на 3,3% в годовом выражении по итогам февраля после роста на 4,3% месяцем ранее. А композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Японии в марте, по предварительной оценке, поднялся до 51,9 пункта с 51,1 пункта в феврале.