МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рубль утром торгуется в боковике: снижается к доллару, прибавляет против евро и стабилен к юаню, следует из данных торгов. Рубль попытается продолжить волну укрепления

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.56 мск повышался на 45 копеек, до 76,45 рубля, евро терял 20 копеек, до 82,44 рубля, юань не менялся около 11,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро на форексе падает на 0,5%, до 1,077 доллара после тестирования накануне максимумов с начала февраля (1,0931 доллара).

В пятницу, скорее всего, не будет отмечаться сильного курсового движения рубля, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Все-таки перед выходными в условиях нынешней геополитической напряженности найдутся желающие купить доллар для хеджирования рублевых позиций. Впрочем, в любое время могут активизироваться экспортеры, опасаясь, что в понедельник-вторник рубль может быть дороже и конвертация валюты для налоговых платежей будет проходить по менее выгодному курсу", — добавляет он.

У рубля сохраняется потенциал укрепления как ввиду продолжающегося налогового периода, так и попыток роста цен на товарных рынках, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"С точки зрения технического анализа, доллар вышел из восходящего канала, ввиду чего укрепление рубля может носить сдержанный характер", — добавляет он.