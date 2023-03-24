МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в пятницу днем падает на 0,9%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры опасаются за перспективы экономики, что сдерживает банковский сектор, инвесторы также оценивают неоднозначную статистику. Швейцарский франк теряет репутацию валюты-убежища

По состоянию на 13.47 мск курс евро к доллару падал до 1,0739 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,083 доллара, или почти на 0,9%. Курс доллара к иене опускался до 129,95 иены со 130,81 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,67%, до 103,22 пункта.

В конце рабочей недели трейдеры уходят от риска, поскольку центробанки сохраняют жесткую монетарную политику. Такая тенденция усиливает обеспокоенность за экономические перспективы, особенно в банковской сфере. В результате фондовые индексы Азии и Европы снижаются, нефть и медь дешевеют, а традиционно более надежное золото растет в цене.

Ранее в марте в США были закрыты несколько банков, затем волатильность коснулась и Европы, в результате чего сильнее всего пострадал Credit Suisse, который теперь проходит слияние с крупнейшим швейцарским банком — UBS. Банковский сектор в Европе в пятницу снижается на 5%, сильнее всего дешевеют акции Deutsche Bank — на 12,2%.

Не дает поддержки евро в целом сильная макростатистика. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в марте неожиданно вырос, до 54,1 пункта с 52 пунктов в феврале. Композитные индексы для Германии и Франции также оказались лучше ожиданий. Но промышленные PMI как для еврозоны, так и для Германии и Франции оказались хуже ожиданий и ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности.