МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем теряет против доллара и растет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных торгов. Швейцарский франк теряет репутацию валюты-убежища

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.23 мск повышался на 63 копейки, до 76,63 рубля, евро снижался на 28 копеек, до 82,36 рубля, юаня — прибавлял 2 копейки до 11,13 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 100,5 миллиарда рублей против 47,7 миллиарда по евро и 72,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,8%, юань – на 0,2%, евро терял 0,3%.

Рублевая цена нефти составляет около 5,68 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в пятницу днем снижается к доллару, растет к евро и немного теряет к юаню, отыгрывая курсовую динамику форекса.

Евро падает на 0,8% до 1,0741 доллара. Трейдеры опасаются за перспективы европейской экономики на фоне проблем в банковском секторе, инвесторы также оценивают неоднозначную статистику. Промышленные индексы PMI как для еврозоны, так для Германии и Франции оказались хуже ожиданий и ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности. Аналитик раскрыл, когда юань станет глобальной валютой

"Ситуация на глобальных биржах вновь ухудшилась из-за возвращения страхов кризиса банковской системы. Это привело к обвалу котировок акций Deutsche Bank и некоторых других банков. Данная тенденция грозит самоусиливающимся разрушительным процессом, который способен задеть все сектора и многие крупные компании, что может вызвать мировой финансово-экономический кризис", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,6% до 103,1 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

Стоимость нефти к 16.27 мск на таком фоне падала на 2,2% до 74,3 доллара за баррель сорта Brent, также оказывая давление на рубль.

ПРОГНОЗЫ

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 75,5–79,7 рубля, 81,5–84 рубля и 11–11,3 рубля, соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

С переходом на единый налоговый платеж выплаты по ключевым налогам пройдут 28 марта, напоминает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"В этот и последующие дни до конца месяца можно ожидать пикового спроса на рублевую ликвидность, под влиянием которого ставка Ruonia может оказаться на уровне или выше ключевой ставки ЦБ. Также в самое ближайшее время можно ожидать более активную поддержку рубля экспортерами. Впрочем, мы не исключаем, что часть продаж валюты под налоги уже была осуществлена накануне, когда доллар скорректировался до недельных минимумов", — говорит он.

"В этом случае у рубля еще остается возможность побороться за уровень 76 рублей против доллара, но вряд ли российская валюта сможет повторить максимум четверга в 75,7 рубля. Ближе к окончанию месяца снова ожидаем постепенного смещения баланса сил в пользу доллара", — добавляет Кравченко.