Рубль снижается к доллару и растет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем теряет против доллара и растет к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.23 мск повышался на 63 копейки, до 76,63 рубля, евро снижался на 28 копеек, до 82,36 рубля, юаня — прибавлял 2 копейки до 11,13 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.
Объем торгов юанями составлял 100,5 миллиарда рублей против 47,7 миллиарда по евро и 72,4 миллиарда по доллару.
Доллар при этом повышался к рублю на 0,8%, юань – на 0,2%, евро терял 0,3%.
Рублевая цена нефти составляет около 5,68 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Российская валюта в пятницу днем снижается к доллару, растет к евро и немного теряет к юаню, отыгрывая курсовую динамику форекса.
Евро падает на 0,8% до 1,0741 доллара. Трейдеры опасаются за перспективы европейской экономики на фоне проблем в банковском секторе, инвесторы также оценивают неоднозначную статистику. Промышленные индексы PMI как для еврозоны, так для Германии и Франции оказались хуже ожиданий и ниже 50 пунктов, что указывает на спад экономической активности.
"Ситуация на глобальных биржах вновь ухудшилась из-за возвращения страхов кризиса банковской системы. Это привело к обвалу котировок акций Deutsche Bank и некоторых других банков. Данная тенденция грозит самоусиливающимся разрушительным процессом, который способен задеть все сектора и многие крупные компании, что может вызвать мировой финансово-экономический кризис", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,6% до 103,1 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.
Стоимость нефти к 16.27 мск на таком фоне падала на 2,2% до 74,3 доллара за баррель сорта Brent, также оказывая давление на рубль.
ПРОГНОЗЫ
Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 75,5–79,7 рубля, 81,5–84 рубля и 11–11,3 рубля, соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
С переходом на единый налоговый платеж выплаты по ключевым налогам пройдут 28 марта, напоминает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".
"В этот и последующие дни до конца месяца можно ожидать пикового спроса на рублевую ликвидность, под влиянием которого ставка Ruonia может оказаться на уровне или выше ключевой ставки ЦБ. Также в самое ближайшее время можно ожидать более активную поддержку рубля экспортерами. Впрочем, мы не исключаем, что часть продаж валюты под налоги уже была осуществлена накануне, когда доллар скорректировался до недельных минимумов", — говорит он.
"В этом случае у рубля еще остается возможность побороться за уровень 76 рублей против доллара, но вряд ли российская валюта сможет повторить максимум четверга в 75,7 рубля. Ближе к окончанию месяца снова ожидаем постепенного смещения баланса сил в пользу доллара", — добавляет Кравченко.
https://1prime.ru/Forex/20230324/840191118.html