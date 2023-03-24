МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару в пятницу вечером, однако по итогам недели европейская валюта может продемонстрировать рост в четвертый раз подряд, свидетельствуют данные торгов. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару снижался до 1,0753 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,083 доллара, курс доллара к иене — до 130,43 иены со 130,81 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,63%, до 103,18 пункта.

С понедельника евро подорожал к доллару примерно на 0,8%. В случае сохранения положительной динамики это будет четвертая неделя роста евро подряд. Иена также подорожала к доллару с понедельника — почти на 1%.

В пятницу же евро снижается на фоне общего отказа от риска. Европейские фондовые индексы опускаются на 1,5-1,7%, американские — на 0,5-0,6%, нефть дешевеет на 2,5%. Инвесторы опасаются за состояние мировой экономики в свете последних событий в банковском секторе и продолжающегося повышения ключевых ставок центробанков.