МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов недели снизился к доллару, но укрепился к юаню, по итогам пятницы отечественная валюта ослабла и к китайской, и к американской валюте: юань "закрыл торги" на отметке 11,14 рубля, доллар – 77,08 рубля. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,08 рубля, до 77,08 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,14 рубля, евро – на 7 копеек, до 82,71 рубля.

Доллар за неделю повысился на 2 копейки, юань – снизился на 5 копеек, евро вырос на 71 копейку.