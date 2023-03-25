МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. К 1 апреля курс доллара может укрепиться до 78,3 рубля, евро — до 85 рублей, юаня — до 11,5 рубля, рассказал в беседе с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Груда дорогого железа: чем опасна покупка машины по параллельному импорту

"На неделе с 20 по 24 марта волатильность на локальном валютном рынке была низкой. К концу недели рубль немного сдал позиции единой валюте, подорожал к доллару и китайскому юаню", — напомнил собеседник агентства.

На уходящей неделе на рубль оказывали влияние: визит председателя КНР Си Цзиньпина; налоговый период; ослабление напряженности в банковской сфере США; ослабление доллара после решения ФРС США повысить ставку.

"Приезд Си Цзиньпина в Россию придал импульс развитию двусторонних и долгосрочных отношений. Доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях достигла 65% и продолжит расти, что позволит обезопасить взаимную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. Спрос на юань и торговые объемы будут повышаться", — отметил Антонов.

По итогам двухдневного заседания ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 5% годовых. Своим решением ЦБ дал понять, что, несмотря на проблемы банков, борьба с инфляцией должна продолжаться. Поскольку инвесторы посчитали незначительным повышение ставки, доллар оказался под давлением. Его продавали по всему рынку. Индекс доллара снижался до 101,55 п. Пара доллар/рубль снижалась до 75,71 рубля.

Ослабление напряженности в банковской сфере США поддержало все рисковые активы. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что налогоплательщики не понесут никаких убытков, понесенных банками Silicon Valley Bank или Signature Bank. Регулирующие органы готовы принять дополнительные меры для обеспечения безопасности вкладов американцев, если потребуется.

Дополнительную поддержку рубль получал от продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов 28 марта.

На неделе с 27 по 31 марта экономический календарь небогат на важные макрособытия. До конца месяца рубль останется под давлением, несмотря на пик налоговых выплат, который сейчас приходится на 28 марта.

Основные факторы, которые давят на рубль:

геополитические риски;



дефицит бюджета;



санкции (потолок цен на нефть);



низкие цены на нефть из-за повышения ставок ФРС США;

ожидания рецессии на фоне развивающегося в США банковского кризиса. Россияне назвали зарплату, за которую готовы остаться на нелюбимой работе

"Учитывая вышеперечисленные факторы, от рубля по-прежнему ожидаю ослабления. Глава Минэкономразвития Максим Решетников также заявил, что ведомство пересмотрит действующий прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2023 год в сторону ослабления", — резюмировал он.

К 1 апреля вполне реально увидеть курс доллара на 78,30 рубля, курс евро — на 85 рублей, курс юаня — на 11,50 рубля.