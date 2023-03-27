МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару, снижается к евро и стал опускаться к юаню: американская валюта дешевеет до 76,88 рубля, европейская — дорожает до 82,89 рубля, китайская — до 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Юань готовится захватить половину мира

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 20 копеек, до 76,88 рубля, евро — растет на 18 копеек, до 82,89 рубля, юаня — поднимается на 1 копейку до 11,15 рубля.

В самые первые минуты торгов курс доллара максимально снижался на 47 копеек, до 76,61 рубля, юаня – на 2 копейки, до 11,12 рубля, а затем курс китайской валюты перешла к символическому росту.