МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара утром в понедельник растет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после того, как First-Citizens Bank объявил о покупке всех депозитов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank, свидетельствуют данные торгов. Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB перешли к First-Citizens Bank

По состоянию на 9.33 мск курс евро к доллару опускается до 1,0753 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0759 доллара, курс доллара к иене растет до 131,20 иены со 130,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 103,2 пункта.

Такая динамика говорит о том, что беспокойство инвесторов, вызванное крахом нескольких банков в США, включая крупный Silicon Valley Bank, несколько ослабевает.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Но в пятницу, 24 марта, американский финансовый регулятор заявил, что банковский сектор США остается надежным и устойчивым. А затем First-Citizens Bank заявил о приобретении всех депозитов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank.