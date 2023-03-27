Эксперт Осадчий: отказ Нацбанка Украины от опасной эмиссии связан с условиями займа МВФ
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Отказ Украины от "опасной" эмиссии мог быть условием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках соглашения о предоставлении займа на сумму 15,6 миллиарда долларов, такое мнение РИА Новости высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее глава центробанка Украины (Нацбанка, НБУ) Андрей Пышный в интервью газете Financial Times заявил, что эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине и страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию.
"Вероятно, отказ от "опасной" эмиссии – выполнение условий МВФ в рамках соглашения о предоставлении займа на сумму 15,6 миллиарда долларов", — отметил Осадчий.
По данным службы статистики, инфляция на Украине по итогам прошлого года составила 26,6%, а по данным НБУ по итогам февраля годовая инфляция составила 24,9%, напомнил он.
"Основная причина столь высокого уровня инфляции – покрытие дефицита бюджета не только за счет грантов и займов, но и за счет денежной эмиссии", — пояснил Осадчий.
Он добавил также, что дефицит бюджета Украины в прошлом году достиг 24,9 миллиарда долларов, тогда как доходы составили 40,8 миллиарда. А госбюджет Украины на текущий год принят с дефицитом в 35,4 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/Forex/20230327/840203138.html