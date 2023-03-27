МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Отказ Украины от "опасной" эмиссии мог быть условием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках соглашения о предоставлении займа на сумму 15,6 миллиарда долларов, такое мнение РИА Новости высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Украина выплатит МВФ более трех миллиардов долларов долга

Ранее глава центробанка Украины (Нацбанка, НБУ) Андрей Пышный в интервью газете Financial Times заявил, что эмиссия гривны для восполнения дефицита бюджета создала огромные риски для макрофинансовой стабильности на Украине и страна больше не будет прибегать к "опасному" денежному финансированию.

"Вероятно, отказ от "опасной" эмиссии – выполнение условий МВФ в рамках соглашения о предоставлении займа на сумму 15,6 миллиарда долларов", — отметил Осадчий.

По данным службы статистики, инфляция на Украине по итогам прошлого года составила 26,6%, а по данным НБУ по итогам февраля годовая инфляция составила 24,9%, напомнил он.

"Основная причина столь высокого уровня инфляции – покрытие дефицита бюджета не только за счет грантов и займов, но и за счет денежной эмиссии", — пояснил Осадчий.

Он добавил также, что дефицит бюджета Украины в прошлом году достиг 24,9 миллиарда долларов, тогда как доходы составили 40,8 миллиарда. А госбюджет Украины на текущий год принят с дефицитом в 35,4 миллиарда долларов.