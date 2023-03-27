МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Рубль утром немного усиливает рост к доллару, юаню и евро, следует из данных торгов. Приближающийся пик налоговых выплат марта и локальное подорожание нефти оказывают поддержку российской валюте, говорят аналитики. Названа причина отказа Нацбанка Украины от эмиссии гривны

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск снижался на 46 копеек — до 76,62 рубля, евро – на 42 копейки, до 82,29 рубля, юань – на 4 копейки, до 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллар утром колеблется в диапазоне 76,54-77,24 рубля, евро — 82,25-83,13 рубля, юань — 11,1-11,18 рубля.

Стоимость нефти к 10.53 мск росла на 0,7% — до 75,1 доллара за баррель сорта Brent, хотя с утра опускалась до 74,4 доллара.

В понедельник доллар продолжит торговаться в диапазоне 76-77 рублей с попытками тестирования его нижней границы, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Поддержку национальной валюте будут оказывать приближающийся пик налоговых выплат марта, а также относительно благоприятный фон на рынке энергоносителей", — говорит он.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" также рассчитывает, что российскую валюту в понедельник и вторник будет поддерживать пик мартовского налогового периода.