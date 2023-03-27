МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Наличный валютный курс на Украине после годового сдерживания стабилизировался, и сейчас центробанк страны может "отпустить" курс валют, что абсолютно оправдывает ситуацию на рынке, заявил депутат Рады, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко. Названа причина отказа Нацбанка Украины от эмиссии гривны

"Фиксированный курс был абсолютно правильным решением, которое дало возможность стабилизировать валютный рынок. Благодаря этому удалось избежать паники. Сейчас такой необходимости в покупке валюты нет. И потому взвешенный курс нацбанка Украины был бы абсолютно уместен, если бы он был плавающим", — заявил Устенко в эфире телеканала "Рада".

По его словам, сейчас отмечается стабилизация рынка после года государственного сдерживания курса валют. Устенко подчеркнул, что если бы ранее центробанк Украины (НБУ) не зафиксировал курс, он бы "разогнался" до показателя выше 60-70 гривен за доллар. Такая мера была оправдана в условиях военного положения и спасла экономику от валютных спекуляций, добавил он.

ЦБ Украины 21 июля прошлого года девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. После девальвации гривны НБУ также запретил обменным пунктам выставлять табло или иным способом информировать граждан о текущем курсе валют где-либо вне касс своих пунктов.

Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% минимум до второго квартала 2024 года.