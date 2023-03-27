МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару в понедельник днем после публикации индекса делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. Агентство S&P подтвердило рейтинг Германии

По состоянию на 14.57 мск курс евро к доллару повышался до 1,0770 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0759 доллара. Курс доллара к иене рос до 131,47 иены со 130,69 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 103,02 пункта.

Статистика из Германии поддерживает котировки евро. Индекс делового климата в Германии, публикуемый исследовательским институтом IFO, в марте неожиданно вырос до 93,3 пункта с 91,1 пункта в феврале. В сообщении институт отметил, что "несмотря на потрясения в некоторых международных банках, экономика Германии стабилизируется".

В то же время доллар растет к иене после новости о том, что кредиты и депозиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank. Это несколько успокоило инвесторов, опасавшихся банковского кризиса после краха SVB.