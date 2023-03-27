МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем дорожает против основных торгуемых на Московской бирже валют, отыгрывая рост рынка нефти и завтрашний пик налогового периода марта, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль немного усиливает рост в понедельник утром

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.33 мск снижался на 44 копейки, до 76,64 рубля, евро — на 12 копеек, до 82,6 рубля, юаня — 3 копейки, до 11,11 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 99 миллиардов рублей против 50,9 миллиарда по евро и 65,8 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,6%, юань – на 0,25%, евро терял 0,1%.

Рублевая цена нефти составляет около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки или продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

Доллар за прошедшую неделю повысился на 96 копеек, юань – на 22 копейки, евро — на 1 рубль.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ И НАЛОГИ

Российская валюта в понедельник днем дорожает к доллару, евро и юаню, отыгрывая положительную динамику рынка нефти и рост продаж валюты экспортерами для уплаты налогов за март.

"Рубль в начале торгов понедельника испытал просадку, но быстро восстановился и продолжил укрепляться, выйдя в хороший плюс. При этом на старте основной российской сессии внешний фон резко ухудшился, но вскоре рынки и нефтяные цены вернулись к восходящей динамике. Подорожанию рубля способствует также пик налоговых платежей экспортеров, приходящийся на понедельник и вторник", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.37 мск росла на 1,4%, до 75,6 доллара за баррель сорта Brent. "На фоне забастовок более 80% НПЗ Франции уже закрыто или планируется к закрытию – то есть краткосрочно объем предложения нефтепродуктов сократится, что и вызывает рост цен на них", — комментирует Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".

Мартовские обязательные платежи в бюджет РФ выросли к февралю почти на 70%, до 3,6 триллиона рублей, оценили ранее для РИА Новости эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Изменение курса рубля в 1% вполне укладывается в рамки дневной волатильности, считает Джиоев. "Если же смотреть на более длинный временной период (например, с начала марта), то становится видно, что курс стабильно колеблется в коридоре 75-77 рублей (примерно тот же уровень, что и в начале 2022 года) – о падении речи нет", — добавляет он. Стоит ли веры рубль до первого апреля?

При этом уже в ближайшие сессии рубль потеряет поддержку налогового фактора, полагает Бабин.

Мартовский налоговый период окончательно завершится во вторник, и риски роста курса доллара к отметке 77,5 рубля в дальнейшем сохраняются, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".