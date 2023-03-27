МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара не показывает единой динамики в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. Евро поддерживается макростатистикой, а иена сдерживается склонностью трейдеров к риску. Долларовый индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов впервые с 8 февраля

По состоянию на 17.12 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0787 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0759 доллара. Курс доллара к иене рос до 131,59 иены со 130,69 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 102,97 пункта.

Инвесторы больше склонны к риску в ходе торгов на фоне позитивных новостей вокруг обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB). Ранее в понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила о том, что депозиты и кредиты Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank. На этом фоне иена дешевеет к доллару.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Сильная статистика из Германии при этом поддерживает стоимость евро. Так, индекс делового климата в Германии, публикуемый исследовательским институтом IFO, в марте неожиданно вырос до 93,3 пункта с 91,1 пункта в феврале. В сообщении институт отметил, что "несмотря на потрясения в некоторых международных банках, экономика Германии стабилизируется".

Рынки также ожидают на неделе публикацию третьей, окончательной оценки по ВВП США за четвертый квартал. Аналитики полагают, что американская экономика выросла на 2,7%, как и предполагала вторая, промежуточная оценка.