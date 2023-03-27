МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Канадский доллар вырос против доллара США в понедельник, так как появились признаки ослабления опасений относительно мировой банковской системы. Канадская валюта продолжила восстановление с 9-дневного минимума, достигнутого в пятницу. Байден от лица США и Канады пообещал России "исторические санкции"

Фондовые индексы по всему миру и доходность казначейских облигаций США повысились после того, как First Citizens BancShares успокоил встревоженные рынки, заявив, что примет в свое распоряжение депозиты и займы потерпевшего крах Silicon Valley Bank.

Инвесторы опасаются, что нестабильность в банковском секторе может привести к кредитному кризису, ухудшив перспективы экономики.

Канада является одним из крупнейших экспортеров сырьевых товаров, включая нефть, поэтому канадский доллар проявляет чувствительность к перспективам мировой экономики.

Цены на нефть выросли на фоне мер по сдерживанию потенциального банковского кризиса, который может ударить по спросу на нефть, а также на фоне приостановки экспорта нефти из Иракского Курдистана в Турцию. Нефть WTI подорожала на 1,8%, до 70,53 доллара за баррель.

Пара доллар США/канадский доллар торговалась с понижением на 0,3%, по 1,3705. Пара остается в диапазоне 1,3701-1,3745. В пятницу она достигла внутридневного минимума и самого низкого уровня с 15 марта на отметке 1,3804.

Инвесторы ждут публикации федерального бюджета Канады во вторник и выступления заместителя главы Банка Канады Тони Гравелле в среду.

На денежных рынках ожидают, что центральный банк перейдет к снижению процентных ставок в этом году после того, как ранее в марте он приостановил повышение ставок.

Доходность канадских гособлигаций выросла вслед за доходностью казначейских облигаций США. Доходность 10-летних канадских облигаций выросла на 8,5 б.п., до 2,835%.