МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника укрепился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 76,68 рубля и 11,11 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль растет на дорожающей нефти и налогах

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 40 копеек, до 76,68 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,11 рубля, евро — на 6 копеек, до 82,65 рубля.