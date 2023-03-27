МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника укрепился по отношению к доллару, юаню и евро на фоне пика налогового периода, а также растущих цен на нефть, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль укрепился к доллару по итогам торгов понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 40 копеек, до 76,68 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,11 рубля, евро — на 6 копеек, до 82,65 рубля. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 102,88 пункта.

"Индекс доллара незначительно снижался. Новости из американского банковского сектора смягчили восприятие кризиса, породив интерес к риску", — подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Объем торгов юанем составил 107,55 миллиарда рублей против 95,91 миллиарда по доллару и 58,42 миллиарда по евро.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 19.49 мск дорожал на 3,15% — до 76,94 доллара за баррель.

УМЕРЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

"Рубль во второй половине сессии сдал позиции, но сохранил умеренный плюс к большинству ключевых валют. Кроме подорожания нефти укреплению рубля способствует пик налоговых платежей экспортеров, приходящийся на понедельник и вторник", — говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Схожего с ним мнения о причинах укрепления рубля в понедельник придерживается и Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В понедельник рубль укреплялся… Продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов и растущие в мире цены на нефть оказывали рублю поддержку", — отметил он.

ПРОГНОЗЫ

"Рубль в паре с долларом и евро продолжает торговаться в консолидации, национальную валюту поддерживает пик налогового периода. Однако тренд на дальнейшее ослабление рубля остается актуальным. После окончания налогового периода стоит ждать движения курса доллара в район 80 рублей, а курса евро в район 89 рублей. Резкое снижение цен на нефть приведет к более стремительной девальвации российской валюты", — говорит аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

Григорьев отмечает, что во вторник рубль окончательно потеряет поддержку фактора налогового периода, и курс доллара может завершить торги ближе к отметке в 77 рублей.

"Фискальный фактор уже завтра потеряет свою актуальность, что лишит рубль соответствующей поддержки. При этом, если котировки нефти не смогут продолжить рост, курс доллара может вернуться в район 77,5–78 рублей", — заключает Бабин.