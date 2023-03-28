МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника символически растет к доллару, незначительно снижается юаню и теряет к евро: американская валюта дешевеет до 76,65 рубля, китайская дорожает до 11,12 рубля, европейская — до 82,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Раскрыт фактор, при котором рубль может перейти к укреплению

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижается на 3 копейки — до 76,65 рубля, юаня — поднимается на 1 копейку, до 11,12 рубля, евро — растет на 16 копеек, до 82,81 рубля.

В первые минуты торгов курс доллара снижался на 1 копейку – до 76,67 рубля, юань торговался на уровне закрытия торгов понедельника — 11,11 рубля. Затем китайская валюта перешла к символическому росту.