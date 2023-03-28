МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Курс евро во вторник утром растет к доллару, оставаясь в плюсе второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. Раскрыт фактор, при котором рубль может перейти к укреплению

По состоянию на 8.06 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0811 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0796 доллара. Курс доллара к иене опускался до 130,63 иены со 131,56 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,25%, до 102,6 пункта.

По итогам торгов понедельника евро подорожал к доллару на 0,2%. Во вторник европейская валюта продолжает укрепляться. Поддержку ей оказывает улучшение настроений на рынках в связи с ослаблением опасений за банковский сектор. В понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов США (FDIC) сообщила, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank.

Кроме того, позднее во вторник валютные инвесторы будут оценивать американскую статистику. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей в стране в марте сократился до 101 пункта с февральского уровня в 102,9 пункта.

А в четверг ожидается публикация данных по ВВП США. Эксперты предполагают, что третья, окончательная оценка не изменится по сравнению со второй и покажет рост американской экономики в четвертом квартале прошлого года на 2,7%.