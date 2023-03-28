МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Представители финансовых институтов АСЕАН обсудят отказ от основных валют (доллара США, евро, иены и фунта стерлингов) и переход к расчетам в местной валюте, сообщает индонезийский журнал Tempo. В конгрессе США увидели мрачные перспективы для доллара после слов Путина

По данным издания, обсуждение состоится в рамках встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран АСЕАН, проходящей 28 марта в Индонезии. Ожидается, что эта встреча даст странам-членам АСЕАН больше возможностей в решении глобальных экономических проблем за счет совместных шагов.

"Будут обсуждаться усилия по снижению зависимости и постепенному отказу от основных валют с помощью схемы операций в местной валюте (LCT). Это является расширением предыдущей схемы расчетов в местной валюте (LCS), которая уже начала внедряться между членами АСЕАН", — пишет издание.

Уточняется, что речь идет о цифровой системе, благодаря которой жители стран АСЕАН могут расплачиваться в собственной валюте за товары и услуги стран-партнеров. В ноябре 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве по этому проекту между Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Филиппинами и Таиландом. Швейцарский франк теряет репутацию валюты-убежища

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные власти отказаться от платежных сетей Mastercard и Visa и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками. По словам Видодо, отказ от западных платежных систем необходим для защиты транзакций от "возможных геополитических последствий".

Член правления индонезийской ассоциации кредитных карт (AKKI) Додит Пробоякти заявил РИА Новости, что Индонезия применит опыт России в введении платежной системы "Мир", чтобы ввести собственную национальную систему.