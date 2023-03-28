МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль в первой половине дня вторника стабилизируется, немного прибавляя к доллару и юаню и снижаясь к евро, следует из данных Московской биржи. Раскрыт фактор, при котором рубль может перейти к укреплению

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.32 мск снижался на 10 копеек — до 76,58 рубля, юань — на 1 копейку, до 11,10 рубля, а евро прибавлял 12 копеек — до 82,77 рубля.

Цена на нефть к 11.30 мск росла на 0,2% — до 77,9 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2% до 102,65 пункта, сигнализируя о рисковых настроениях на мировых рынках.

Рубль в понедельник подорожал к доллару всего на полпроцента – это очень мало при значительном скачке цен на нефть и пике налогового периода, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Представители АСЕАН обсудят отказ от доллара и евро, сообщили СМИ

"Таким образом, следует быть готовым к тому, что в начале месяца, когда традиционно снижается объем продажи валютной выручки, курс доллара развернется вверх и вполне может пощупать отметку 80 рублей", — добавил он.

В свою очередь Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что на данный момент еще есть потенциал снижения курса доллара в рамках диапазона 75-77 рублей.