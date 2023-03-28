МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед выходом данных о доверии потребителей в США и росте экономики, свидетельствуют данные торгов. Представители АСЕАН обсудят отказ от доллара и евро, сообщили СМИ

По состоянию на 13.26 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,0825 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0796 доллара, курс доллара к иене опускается до 130,98 иены со 131,56 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 102,68 пункта.

Позднее во вторник валютные инвесторы будут оценивать американскую макростатистику. Аналитики полагают, что индекс доверия потребителей в стране в марте сократился до 101 пункта с февральского уровня в 102,9 пункта.

Также ожидается публикация данных о ВВП США. Эксперты предполагают, что третья, окончательная оценка не изменится по сравнению со второй и покажет рост американской экономики в прошлом квартале на 2,7%.

Курс доллара снижается к евро второй день подряд. Это связано с усилением склонности инвесторов к риску в связи с ослаблением опасений за банковскую систему после того как стало известно, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к американскому First-Citizens Bank.