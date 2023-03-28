ВАРШАВА, 28 мар — ПРАЙМ. Председатель Национального банка Польши Адам Глапиньский призвал не допустить отказа от польского злотого в пользу евро. В Польше призвали покончить с политикой "хорошего дяди" для украинцев

Ранее в Польше неоднократно заявляли, что пока не готовы к переходу страны на европейскую валюту. В частности, власти республики указывали на то, что переход на евро был предусмотрен в договоре о вступлении страны в Евросоюз, но сроки этого процесса не оговорены.

В письме участникам конференции, посвященной финансовому суверенитету, которая проходит во вторник в Варшаве, Глапиньский написал, что Польша благодаря собственной валюте "много лет может радоваться стабильному экономическому росту".

По его словам, собственная валюта приносит Польше "много преимуществ", позволяя проводить "суверенную денежно – кредитную политику".

"Польский злотый — одна из составляющих экономического успеха", — констатировал глава Нацбанка республики.

"Мы не должны и не можем отказаться от злотого", — заключил он.

Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", — сказал он.