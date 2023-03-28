Мосбиржа: рубль уходит в минус к доллару и юаню и падает к евро на торгах вторника
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем переходит к снижению против доллара и юаня и падает к евро на Московской бирже, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.02 мск повышался на 23 копейки, до 76,91 рубля, евро рос на 57 копеек, до 83,22 рубля, юаня — на 5 копеек, до 11,16 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.
Объем торгов юанями составлял 97,7 миллиарда рублей против 45,9 миллиарда по евро и 56 миллиардов по доллару.
Доллар при этом рос к рублю на 0,2%, юань – на 0,4%, евро — 0,6%.
Рублевая цена нефти составляет около 6 тысяч за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.
РУБЛЬ УХОДИТ В МИНУС
Российская валюта во вторник днем после стабилизации переходит к падению против доллара и юаня и сильнее теряет к евро в условиях снижения продаж валютной выручки экспортерами.
"Внешний фон для рубля в целом остается благоприятным в основном за счет подорожавшей нефти. Однако давление на рубль может оказывать завершение налогового периода у экспортеров, что лишает российский рынок дополнительного предложения валюты", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 16.02 мск поднималась на 0,01%, до 77,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,4% до 102,4 пункта, сигнализируя об аппетите к риску.
ПРОГНОЗЫ
Во вторник рубль окончательно потеряет поддержку фактора мартовского налогового периода, и день курс доллара может завершить ближе к 77 рублям, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Рубль нанесет ответный удар
С другой стороны, если нефтяным ценам удастся закрепиться на более высоких уровнях, это предотвратит новую волну ослабления рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к завершению основных торгов вторника: 75,5–79,7 рубля, 81,5–84 рубля и 11–11,3 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
https://1prime.ru/Forex/20230328/840218304.html