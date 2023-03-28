МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем переходит к снижению против доллара и юаня и падает к евро на Московской бирже, следует из данных торгов. Рубль торгуется без единой динамики к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.02 мск повышался на 23 копейки, до 76,91 рубля, евро рос на 57 копеек, до 83,22 рубля, юаня — на 5 копеек, до 11,16 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 97,7 миллиарда рублей против 45,9 миллиарда по евро и 56 миллиардов по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,2%, юань – на 0,4%, евро — 0,6%.

Рублевая цена нефти составляет около 6 тысяч за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ УХОДИТ В МИНУС

Российская валюта во вторник днем после стабилизации переходит к падению против доллара и юаня и сильнее теряет к евро в условиях снижения продаж валютной выручки экспортерами.

"Внешний фон для рубля в целом остается благоприятным в основном за счет подорожавшей нефти. Однако давление на рубль может оказывать завершение налогового периода у экспортеров, что лишает российский рынок дополнительного предложения валюты", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.02 мск поднималась на 0,01%, до 77,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,4% до 102,4 пункта, сигнализируя об аппетите к риску.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник рубль окончательно потеряет поддержку фактора мартовского налогового периода, и день курс доллара может завершить ближе к 77 рублям, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль нанесет ответный удар

С другой стороны, если нефтяным ценам удастся закрепиться на более высоких уровнях, это предотвратит новую волну ослабления рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к завершению основных торгов вторника: 75,5–79,7 рубля, 81,5–84 рубля и 11–11,3 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.