МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Британский фунт торгуется около двухмесячного максимум во вторник, так как Банк Англии заявил, что стресса, связанного с крушением Silicon Valley Bank (SVB) и Credit Suisse, не наблюдается. В Банке Англии заявили об отсутствии стресса в стране

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил на слушаниях в финансовом комитете парламента: "Я не думаю, что какие-либо последствия этих потрясений отражаются на банковской системе Великобритании".

По его словам, центральный банк сохраняет бдительность на фоне потрясений в банковском секторе.

За последние две недели рынки сотрясало крушение технологического банка SVB, а затем другого регионального банка США, а также срочное спасение швейцарского Credit Suisse.

Краткосрочные опасения инвесторов в отношении банковского сектора снизились, так как регуляторы приняли совместные меры в ответ на эти потрясения.

Чувствительный к риску британский фунт вырос на 0,2% против доллара США, до 1,2313 против двухмесячного максимума, достигнутого в четверг. Пара евро/фунт выросла до 0,8791.

"В целом внимание рынка направлено на предполагаемую стабильность в банковской системе", — говорит Саймон Харви, валютный стратег-аналитик в Monex, добавляя, что фунт также будет чувствителен к комментариям регуляторов США. Курс фунта стерлингов ускорил рост к доллару

Регуляторы США планируют заявить в конгрессе, что финансовая система в целом остается на прочных основаниях после недавнего крушения банков, но они полностью пересмотрят свою политику в попытке предупредить крах банков в будущем.

"Если их комментарии укажут на более сильную озабоченность в отношении финансовых стрессов, чем в настоящее время рынки оценивают по котировкам акций и CDS, то мы ожидаем, что пара фунт/доллар вновь вернется к минимуму 1,22", — считает Харви.

Что касается данных, то компания Kantar сообщила, что инфляция цен на продукты питания в Великобритании вновь повысилась в марте, достигнув рекордных 17,5% и вызвав усиление давления на потребителей, которые борются с кризисом стоимости жизни.

На прошлой неделе Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25%, но заявил, что неожиданное возобновление инфляции быстро спадет, что вызвало ожидания в отношении того, что цикл повышения ставок завершается.

Согласно данным денежного рынка, вероятность повышения ставки Банка Англии на 25 базисных пунктов на майском заседании составляет 50%.