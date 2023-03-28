МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам во вторник вечером снижается, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают макростатистику из США, при этом в целом склонны к риску на фоне позитивных новостей из банковской сферы. Представители АСЕАН обсудят отказ от доллара и евро, сообщили СМИ

По состоянию на 17.47 мск курс евро к доллару рос до 1,0837 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0796 доллара, курс доллара к иене опускался до 131,06 иены со 131,56 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,25%, до 102,6 пункта.

В целом инвесторы склонны к риску на фоне позитивных новостей из банковской сферы. В понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank. Ослабление финансовых рисков сдерживает доллар, так как спрос на надежные активы, к которым традиционно относят и американскую валюту, снижается.

Трейдеры оценивают и статистику из США. Так, индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 104,2 пункта с пересмотренного показателя февраля в 103,4 пункта, сообщила аналитическая фирма Conference Board. Прогноз составлял 101 пункт. Названа наиболее привлекательная валюта для "дружественных" ОФЗ

В то же время японская иена дорожает ближе к завершению последнего месяца фингода в Японии, который длится с 1 апреля по 31 марта.

Внимание инвесторов также сосредоточено вокруг макростатистики по ВВП США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики полагают, что американская экономика в четвертом квартале, по третьей, окончательной оценке, выросла на 2,7%, как и предполагала вторая, промежуточная оценка.