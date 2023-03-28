МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" на отметках 76,9 рубля и 11,17 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль нанесет ответный удар

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 22 копейки, до 76,9 рубля, юаня — на 6 копеек, до 11,17 рубля, евро — на 55 копеек, до 83,2 рубля.