2023-03-28T19:03:00+03:00
2023-03-28T19:09:07+03:00
2023-03-28T19:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230328/840221106.html
Рубль опустился к доллару и юаню по итогам вторника
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль по итогам торгов вторника ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" на отметках 76,9 рубля и 11,17 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 28.03.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, юань
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/60/835226098.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/60/835226098.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/60/835226094.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/60/835226094.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/60/835226074.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83522/60/835226074.jpg
https://1prime.ru/experts/20230328/840212912.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" на отметках 76,9 рубля и 11,17 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 22 копейки, до 76,9 рубля, юаня — на 6 копеек, до 11,17 рубля, евро — на 55 копеек, до 83,2 рубля.