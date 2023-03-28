МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника ослаб по отношению к доллару, юаню и евро на фоне завершившегося сегодня налогового периода, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль опустился к доллару и юаню по итогам вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 22 копейки, до 76,9 рубля, юаня — на 6 копеек, до 11,17 рубля, евро — на 55 копеек, до 83,2 рубля.

Объем торгов юанем составил 116,27 миллиарда рублей против 76,21 миллиарда по доллару и 56,19 миллиарда по евро.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 19.59 мск дорожал на 1,14% — до 78,65 доллара за баррель.

УМЕРЕННОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ

"Поддержку рублю оказывает глобальное ослабление доллара по мере роста уверенности инвесторов в отношении рискованных активов. Мировые цены на нефть постепенно восстанавливаются, что распространяется в том числе и на российские сорта, придавая спекулятивной уверенности. Сегодня завершается налоговый период марта, что может привести к постепенному возвращению обменных курсов рубля к минимумам текущего года", — говорит начальник аналитического управления Банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин среди причин ослабления рубля также выделяет завершение налогового периода.

"Рубль начал торги вторника уверенно, но вскоре начал утрачивать свои позиции. Среди причин слабости нацвалюты можно выделить завершение налогового периода. Нефть остается на высоких ценовых уровнях, продолжая отыгрывать приостановку поставок 450 тысяч баррелей в сутки (или около 0,5% мирового предложения) из иракского Курдистана. Кроме того, нисходящая динамика индекса доллара позитивна для сырьевых товаров и развивающихся валют", — объясняет он.

К 19.59 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,36%, до 102,49 пункта.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" причинами сегодняшнего ослабления рубля считает, как и другие аналитики, конец налогового периода и связанное с ним снижение объемов продажи иностранной валюты экспортерами.

ПРОГНОЗЫ

"Фундаментально рубль за эти дни не стал привлекательнее, поэтому вероятность умеренно-негативной динамики возросла. Мы ожидаем, что краткосрочный диапазон курса доллара составит 76,5-77 рублей, а при возвращении банковских рисков на внешних площадках – до 77,5 рубля", — полагает Евстифеев.

Бахтин же ожидает, что в среду курс доллара будет колебаться в диапазоне 76-77,5 рубля.

"В среду курс доллара может достигнуть 77 рублей, но растущие нефтяные цены могут сдержать существенный рост курса выше этого уровня", — заключил Григорьев.