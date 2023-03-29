Курс рубля слабо снижается к доллару до 77,01, к евро - до 83,34 и стабилен к юаню
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды слабо снижается к доллару и евро, при этом остается на уровне закрытия предыдущих торгов к юаню: американская валюта дорожает до 77,01 рубля, европейская дорожает до 83,34 рубля, китайская колеблется у 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 11 копеек — до 77,01 рубля, евро растет на 14 копеек — до 83,34 рубля, юаня стабилен и остается на уровне прошлого закрытия — 11,17 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230329/840224516.html
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