МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды слабо снижается к доллару и евро, при этом остается на уровне закрытия предыдущих торгов к юаню: американская валюта дорожает до 77,01 рубля, европейская дорожает до 83,34 рубля, китайская колеблется у 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль опустился к доллару и юаню по итогам вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 11 копеек — до 77,01 рубля, евро растет на 14 копеек — до 83,34 рубля, юаня стабилен и остается на уровне прошлого закрытия — 11,17 рубля.