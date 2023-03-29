МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Товарооборот между Москвой и Анкарой частично идет в национальных валютах, при этом российские рубли в Турции можно обменять на любую валюту, заявила РИА Новости старший преподаватель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

"Торговля между Россией и Турцией идет сейчас частично в национальных валютах", — сказала она.

"Кстати, в банках на территории Турции можно менять российские рубли на любую другую валюту, включая токсичную. Как и совершать переводы "туда-сюда" по каналам, например, "Золотой короны", — добавила эксперт.

При этом она призналась, что финансово-банковский сектор Турции опасается вторичных санкций Запада. Число посетивших Турцию россиян за январь — февраль увеличилось вдвое

"Яркий пример тому – карты российской платежной системы "Мир". До сентября прошлого года, как известно, их принимали турецкие государственные и частные банки, но в настоящее время этой практике положен конец, и никаких подвижек в данном вопросе не видно", — заметила Имамкулиева.

"Предложение турок, прозвучавшее осенью прошлого года, использовать вместо "Мира" их систему Troy пока тоже остается лишь разговорами", — заключила эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 марта в 10.00 мск.