Россиянам рассказали, на какие валюты можно обменять рубль в Турции
Эксперт Имамкулиева: рубли в обменных пунктах Турции можно менять на любую валюту
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Товарооборот между Москвой и Анкарой частично идет в национальных валютах, при этом российские рубли в Турции можно обменять на любую валюту, заявила РИА Новости старший преподаватель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.
"Торговля между Россией и Турцией идет сейчас частично в национальных валютах", — сказала она.
"Кстати, в банках на территории Турции можно менять российские рубли на любую другую валюту, включая токсичную. Как и совершать переводы "туда-сюда" по каналам, например, "Золотой короны", — добавила эксперт.
При этом она призналась, что финансово-банковский сектор Турции опасается вторичных санкций Запада.
"Яркий пример тому – карты российской платежной системы "Мир". До сентября прошлого года, как известно, их принимали турецкие государственные и частные банки, но в настоящее время этой практике положен конец, и никаких подвижек в данном вопросе не видно", — заметила Имамкулиева.
"Предложение турок, прозвучавшее осенью прошлого года, использовать вместо "Мира" их систему Troy пока тоже остается лишь разговорами", — заключила эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 29 марта в 10.00 мск.
https://1prime.ru/Forex/20230329/840225442.html
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