МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в среду утром после публикации индекса доверия потребителей к экономике Германии на апрель, свидетельствуют данные торгов. Аналитики отметили рост доверия потребителей к экономике Германии

По состоянию на 9.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,0829 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0843 доллара. Курс доллара к иене рос до 131,87 иены со 130,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,16%, до 102,65 пункта.

Индекс доверия потребителей к экономике Германии на апрель оказался ниже ожиданий. Показатель вырос до минус 29,5 пунктов с пересмотренных минус 30,6 в марте. Аналитики ожидали роста индекса до минус 29,2 пункта.

Одновременно инвесторы ждут данных по ВВП США, которые выйдут в четверг. Аналитики предполагают, что окончательная оценка будет сохранена на уровне промежуточной, которая показала рост американской экономики в четвертом квартале на 2,7% в пересчете на год. Статистика может повлиять на решение Федеральной резервной системы США по ставке на следующем заседании.