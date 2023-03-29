МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль утром стабилизируется к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, следует из данных торгов. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.36 мск повышался на 2 копейки, до 76,92 рубля, евро прибавлял 8 копеек, до 83,28 рубля, юань терял 2 копейки, до 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи.

Определенное давление на позиции рубля оказывает сужение предложения валюты на фоне окончания основных налоговых выплат марта, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"При этом повышенный спрос на валюты недружественных стран приходит от санкционных банков для формирования баланса между пассивами и активами. В рамках сегодняшних торгов курс доллара продолжит проторговывать верхнюю границу диапазона 76-77 рублей. Сдерживать рубль от ослабления будет благоприятная конъюнктура на рынке энергоносителей", — добавляет он. Россиянам рассказали, на какие валюты можно обменять рубль в Турции

Стоимость нефти марки Brent повышается на 0,3% до 78,4 доллара за баррель.

Налоговый период марта лишь остановил ослабление рубля, но не привел к его существенному укреплению, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Это дает основания полагать, что при появлении даже не очень сильных негативных поводов курс доллара быстро отправится в район 80 рублей. Значительно выше этой отметки его пока не ждем", — добавляет он.