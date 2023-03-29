МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс евро в среду днем перешел к росту против доллара после снижения утром, свидетельствуют данные торгов. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

По состоянию на 13.28 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0855 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0843 доллара, утром валюта дешевела, а в районе 12.20 мск вышла в плюс. Курс доллара к иене на 13.28 мск рос до 131,82 иены со 130,86 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на символические 0,01%, до 102,44 пункта.

Европейская валюта дорожает после утреннего снижения, в понедельник и вторник она также выросла к доллару. С начала месяца курс евро увеличился почти на 3%, с начала квартала – на 1,5%.

Иена же с начала марта подорожала к американской валюте на 3,5%, а с начала января — на 1,4%.

Валютные инвесторы на этой неделе ожидают данных по динамике ВВП США. Аналитики предполагают, что окончательная оценка будет сохранена на уровне промежуточной, которая показала рост американской экономики в четвертом квартале на 2,7% в пересчете на год.