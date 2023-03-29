МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Британский фунт в среду достиг максимума за восемь недель против доллара США, так как опасения в отношении здоровья мировой финансовой системы продолжают снижаться. Глава британского Минфина заявил, что места для беспечности нет

Пара фунт/доллар выросла на 0,1%, до 1,2359, самого высокого уровня со 2 февраля. Пара евро/фунт укрепилась на 0,1%, до 0,8791.

Фунт — чувствительная к риску валюта, а это означает, что она "чувствительна к восстановлению склонности инвесторов к риску на фоне снижения опасений по поводу потрясений в банковском секторе", отмечает Джордж Весси, стратег-аналитик Convera.

В марте на рынках наблюдается волатильность после краха Silicon Valley Bank (SVB) и срочного выкупа Credit Suisse, которые заставили опасаться системного стресса.

Но на этой неделе рынки вздохнули с облегчением после того, как банк First Citizens BancShares приобрел все активы SVB, а отсутствие новых негативных факторов восстановило уверенность инвесторов.

"Фунт довольно чувствителен к колебаниям склонности к риску", — говорит Джо Таки, стратег-аналитик Argentex.

"Баланс довольно хрупок, и, если начнется очередная волна падения фондовых рынков в США, мы увидим потоки в активы-убежища, в том числе в доллар, а также падение пары фунт/доллар", — добавляет он.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил во вторник, что центральный банк сохраняет бдительность на фоне потрясений в мировой банковской сфере, но добавил, что Великобритания не испытывает стресса, связанного с проблемами SVB и Credit Suisse.

"Бейли дал понять, это были проблемы двух конкретных банков", — говорит Таки.

"В настоящее время на рынке появилось ощущение, что это не станет каким-либо широкомасштабным, системным банковским кризисом", — добавляет он.

На прошлой неделе Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, что стало уже одиннадцатым повышением в текущем цикле ужесточения, но рынки считают, что центральный банк близок к завершению этого цикла.