Британский фунт достиг максимума за восемь недель в ходе торгов среды
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Британский фунт в среду достиг максимума за восемь недель против доллара США, так как опасения в отношении здоровья мировой финансовой системы продолжают снижаться.
Пара фунт/доллар выросла на 0,1%, до 1,2359, самого высокого уровня со 2 февраля. Пара евро/фунт укрепилась на 0,1%, до 0,8791.
Фунт — чувствительная к риску валюта, а это означает, что она "чувствительна к восстановлению склонности инвесторов к риску на фоне снижения опасений по поводу потрясений в банковском секторе", отмечает Джордж Весси, стратег-аналитик Convera.
В марте на рынках наблюдается волатильность после краха Silicon Valley Bank (SVB) и срочного выкупа Credit Suisse, которые заставили опасаться системного стресса.
Но на этой неделе рынки вздохнули с облегчением после того, как банк First Citizens BancShares приобрел все активы SVB, а отсутствие новых негативных факторов восстановило уверенность инвесторов.
"Фунт довольно чувствителен к колебаниям склонности к риску", — говорит Джо Таки, стратег-аналитик Argentex.
"Баланс довольно хрупок, и, если начнется очередная волна падения фондовых рынков в США, мы увидим потоки в активы-убежища, в том числе в доллар, а также падение пары фунт/доллар", — добавляет он.
Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил во вторник, что центральный банк сохраняет бдительность на фоне потрясений в мировой банковской сфере, но добавил, что Великобритания не испытывает стресса, связанного с проблемами SVB и Credit Suisse.
"Бейли дал понять, это были проблемы двух конкретных банков", — говорит Таки.
"В настоящее время на рынке появилось ощущение, что это не станет каким-либо широкомасштабным, системным банковским кризисом", — добавляет он.
На прошлой неделе Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, что стало уже одиннадцатым повышением в текущем цикле ужесточения, но рынки считают, что центральный банк близок к завершению этого цикла.
https://1prime.ru/Forex/20230329/840230669.html