МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду днем перешел к умеренному снижению против доллара и евро после завершения налоговых платежей, хотя с утра пытался стабилизироваться, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Аналитик раскрыл судьбу рубля в апреле

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск повышался на 16 копеек, до 77,06 рубля, евро — на 33 копейки, до 83,53 рубля, юаня – не менялся около 11,17 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 66,8 миллиарда рублей против 39 миллиардов по евро и 60,2 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,2%, евро — на 0,4%.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Российская валюта в среду днем ушла в умеренный минус против доллара и евро и стабильна к юаню. Усиление давления на рубль обусловлено снижением предложения валюты на продажу со стороны экспортеров по мере завершения во вторник основных налоговых выплат марта.

"Рубль перешел к ослаблению, потеряв поддержку фактора налогового периода", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"При этом нефтяные цены сохраняют позитивную динамику, периодически обновляя двухнедельные максимумы. Однако рубль пока слабо реагирует на такой благоприятный внешний фон", — добавляет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Раскрыт фактор, при котором рубль может перейти к укреплению

Стоимость нефти к 16.32 мск росла на 0,9% до 78,8 долларов за баррель сорта Brent. Ряд нефтяных компаний отреагировал на разногласия властей Ирака и Иракского Курдистана, которые привели к остановке поставок нефти из Курдистана через иракский нефтепровод в порт Джейхан, находящийся в Турции. Экспорт нефти через нефтепровод может не возобновиться в течение двух-трех недель, что может привести к снижению добычи нефти в Ираке на 200 тысяч баррелей в день.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 102,6 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

ПРОГНОЗЫ

Рубль остается под давлением долгосрочных негативных факторов: прежде всего, это большой дефицит госбюджета и значительное сокращение профицита платежного баланса страны, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Пока же восстановительный рост нефтяных котировок ограничивает потенциал существенного ослабления рубля, но в целом риски роста курса к 77,5 рубля за доллар сохраняются, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к завершению основных торгов среды: 75,5–79,7 рубля, 82,5–84,8 рубля и 11–11,3 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.