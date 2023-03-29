МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара поднимается к иене и евро, свидетельствуют данные торгов. На валюты влияет ряд факторов, среди которых ожидание статистики по ВВП США, ослабление рисков вокруг банковского сектора и завершение финансового года в Японии. И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижался до 1,0832 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0843 доллара, курс доллара к иене поднимался до 132,3 иены со 130,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 102,65 пункта.

Трейдеры ожидают публикацию в четверг макростатистики по ВВП США. Эксперты ожидают, что окончательная оценка за четвертый квартал будет сохранена на уровне промежутной — рост на 2,7% в пересчете на год.

Вместе с тем на рынках ослабевают опасения по поводу банковского сектора на фоне мер властей по стабилизации ситуации. В понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank.

При этом стоимость доллара к иене показывает заметную волатильность ближе к завершению фингода в Японии, который длится с 1 апреля по 31 марта.