МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" на отметках 77,16 рубля и 11,2 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Вот и все: неужели рубль брошен на произвол дефицита бюджета

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 26 копеек, до 77,16 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,2 рубля, евро — на 60 копеек, до 83,8 рубля.