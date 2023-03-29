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2023
https://1prime.ru/Forex/20230329/840233415.html
Рубль опустился по итогам торгов среды
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Рубль по итогам торгов среды ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" на отметках 77,16 рубля и 11,2 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 29.03.2023
валюта, рынки, новости, мосбиржа, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды ослаб к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" на отметках 77,16 рубля и 11,2 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 26 копеек, до 77,16 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,2 рубля, евро — на 60 копеек, до 83,8 рубля.