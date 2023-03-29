МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. После введения западных санкций в России резко увеличилось число торговых сделок в юанях, и это подало пример многим другим странам мира, пишет обозреватель Financial Times Анастасия Стонгей. СМИ: попытки США выставить Китай "плохим парнем" потерпели крах

Сегодня китайскую валюту используют для всех видов зарубежных транзакций даже те государства и компании, которые не имеют никаких связей с Пекином.

Журналист отметила, что Россия приняла юань в качестве одной из основных валют для накопления своих международных резервов, для ведения внешней торговли и даже для оказания некоторых банковских услуг физическим лицам. Западные санкции заставили ее совершить разворот в сторону Китая, отражением которого стал рост торговли в юанях. Так, в 2022 году двусторонний товарооборот достиг рекордно высокой отметки в 185 миллиардов долларов.

В настоящее время более 50 российских банков предлагают открывать вклады в юанях, часто под такими названиями, как "Шелковый путь" или "Полумесяц", привлекая обычных людей более высокими процентными ставками, чем у депозитов в американских долларах.

"Год назад юань был экзотической валютой, которую использовали только те, кто работал с Китаем. Теперь его используют для всех видов зарубежных транзакций, даже тех, которые не имеют никакого отношения к Китаю", — подытожила Наталья Ревенко, основатель компании HELPYOU, помогающей российским клиентам открывать счета в иностранных банках.

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